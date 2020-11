RISCOS Acidentes de trânsito deixam 420 vítimas em Três Lagoas Foram registrados 500 acidentes no perímetro urbano entre janeito e outubro

11 NOV 2020 - 12h:20 Por Kelly Martins

Você conhece alguém que já foi vítima de acidente de trânsito? A possibilidade da resposta ser sim é grande. Isso porque as estatísticas em Três Lagoas preocupam, pois, somente neste ano, 420 pessoas ficaram feridas em acidentes e deram entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Entre os meses de janeiro e outubro foram 512 acidentes, em ruas e avenidas da cidade.

Onze pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. Todos são do sexo masculino e uma vítima não tinha a Carteira Nacional de Hbailitação (CNH). O mês de outubro encerrou com 54 ocorrências. Os dados são do setor de estatística de trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelas ocorrências diárias no perímetro urbano juntamente com os agentes do Departamento Municipal de Trânsito.

A imprudência é a principal causa, como aponta o coordenador do setor.

