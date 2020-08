TRÂNSITO Acidentes sobem e Três Lagoas registra 61 ocorrências

15 AGO 2020 - 08h:15 Por Kelly Martins

Três Lagoas está na terceira posição do ranking no número de acidentes em Mato Grosso Sul. Para se ter uma ideia, em julho foram registrados 61 acidentes da cidade e ele já é considerado o mês mais violento no trânsito três-lagoense.

Em junho o cenário foi diferente. A quantidade de ocorrências chegou a 38 e a expectativa era manter esse número em queda. Mas a situação atual é oposta e de alerta aos motoristas. Os dados também são do Setor de Estatística de Trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar da cidade, responsável pelas ocorrências diárias no perímetro urbano juntamente com os agentes do Departamento Municipal de Trânsito.



MOTOCICLISTAS

De janeiro a junho sete pessoas morreram vítimas de acidentes na cidade. A imprudência é a principal causa. Também estão na lista embriaguez ao volante e desrespeito a limites de velocidade. Levantamento do setor aponta ainda que 60% dos acidentes registrados em Três Lagoas envolvem motos e são provocados pelos próprios motoqueiros.

O relatório do Departamento Municipal de Trânsito revela que 50% dos acidentes são registrados durante o dia, sendo que 30% deles em cruzamentos. Já 21% envolvem colisão lateral e 16% colisão traseira.