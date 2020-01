ANO MAL COMEÇOU Acidentes tem uma morte e trânsito já registra 45 acidentes Foram registradas 45 ocorrências por agentes de trânsito e a Polícia Militar até 24 de janeiro

25 JAN 2020 - 14h:30 Por Kelly Martins

A quantidade de acidentes de trânsito em ruas e avenidas de Três Lagoas gera alerta já em janeiro de 2020, primeiro mês do ano. Foram registradas 45 ocorrências por agentes de trânsito e a Polícia Militar até 24 de janeiro, segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran- MS). Desse total, 22 acidentes tiveram vítimas e uma pessoa morreu. Isso faz com que o município seja o 3º no ranking de acidentes em Mato Grosso do Sul.

Os motoristas da cidade reclamam das imprudências. “Muitos são imprudentes, não dão seta, não respeitam ninguém. Acham que podem fazer o que quiserem no trânsito. Aí o resultado são tragédias”, pontuou a vendedora Marília Lindon. Vale destacar que o número de ocorrências no trânsito na cidade é 10% do total de registros no Estado.

IMPRUDÊNCIAS

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, a imprudência é a principal causa de acidentes, além de embriaguez ao volante e desrespeito a limites de velocidade. Levantamento do Detran ainda aponta que 60% dos acidentes registrados no município envolvem motos e são provocados pelos próprios motoqueiros. O que reflete que nem mesmo as campanhas preventivas e fiscalizações são suficientes para promover a conscientização.

Primeira morte

A cidade já registrou uma vítima fatal no perímetro urbano. O idoso José Francisco Alves, de 67 anos, pilotava uma moto quando foi atingido por outra motociclista, na rua Egídio Thomé, próximo ao bairro Bosque das Araras. O acidente ocorreu na tarde de 10 de janeiro de 2020. A vítima sofreu lesões graves e chegou a ser socorrida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Porém, acabou morrendo no próprio local, minutos depois do acidente.