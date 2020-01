RODANDO Acitl entrega motos da promoção de Natal a 6 ganhadores Os prêmios são da promoção “Natal dos Sonhos”

18 JAN 2020 - 06h:59 Por Redação

A Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas começou a entregar, nesta sexta-feira (17), os prêmios da promoção “Natal dos Sonhos”, realizada pela entre outubro e dezembro do ano passado, em parceria com a prefeitura e a câmara da cidade.

Três das seis motos sorteadas por meio de cupons foram entregues nas empresas IF Saúde, Varejão das Baterias e Porto de Areia Nossa Senhora Aparecida.

Os ganhadores foram Cássio José Braz Cândido, Gilson da Silva e Divino Aparecido da Silveira. Para este sábado está prevista a entrega de outras três motos para Everaldo Félix, na Casa de Suco, às 9 horas; Marcos Oliveira, na loja Takata Calçados, às 10h, e a Kelson Malazans, que postou uma fotografia feita na loja Emporium, com a hashtag #euamotreslagoas - modo criado pela direção da Acitl como atração aos consumidores.

O presidente da entidade, Fernando Jurado, disse que os objetivos da promoção foram alcançados por meio do engajamento dos empresários do comércio e que isto contribuiu com a elevação das vendas no final do ano passado.