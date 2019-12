ISOLADO Acusado de feminicídio está no presídio de Três Lagoas Assassino de professora é transferido para Três Lagoas, onde aguarda julgamento

21 DEZ 2019 - 12h:20 Por Alfredo Neto

Carlos Roberto Felipe, de 59 anos, assassino confesso da professora aposentada Ângela Jorge, foi transferido na quarta-feira (18) para o presídio de Três Lagoas e deverá passar Natal e Ano Novo isolado dos demais presos. Desde o crime, ele convive com uma bala alojada na cabeça, fruto de uma tentativa de suicídio.

Carlos Roberto, conhecido como Baturú, foi levado para o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande assim que recebeu alta da Santa Casa da capital, onde foi operado no dia 30 de novembro para tentativa de retirada do projétil.

Baturú tentou se matar na madrugada do dia 30 de novembro após assassinar a professora com dois tiros no peito na saída de um baile.

Testemunhas disseram à Polícia Militar que ele chegou ao baile e ficou enfurecido ao ver Ângela dançando com um amigo. E começou uma discussão com à vítima, que preferiu ir embora do local. Carlos Roberto seguiu a mulher até o estacionamento de carros, na rua Generoso Siqueira, no centro da cidade, e disparou duas vezes. A mulher morreu no local.

Também ferido, ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital Auxiliadora, antes de ser levado à capital.

Em Três Lagoas, ele ficará em uma área de adaptação por pelo menos 15 dias isolado dos outros presos.

A Delegacia da Mulher de Três Lagoas enviou o inquérito do caso ao Ministério Público com qualificação do caso como feminicídio premeditado e sem dar chances de defesa à vítima. Se condenado, ele pode pegar até 24 anos de prisão.