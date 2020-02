BANCO DOS RÉUS Acusado de matar menor na Unei será julgado hoje Crime teria sido cometido por vingança de abuso sexual, com ajuda de outro menor

19 FEV 2020 - 07h:30 Por Valdecir Cremon

O tribunal do júri de Três Lagoas julga, nesta quarta-feira (19), um acusado de matar um menor em uma cela da Unidade Educacional de Internação, a Unei Tia Aurora, em novembro de 2017, após um estupro. Jorge Douglas da Silva, que completou 18 anos na semana do crime, é acusado de asfixiar Lucas de Souza Araújo, na época com 16 anos, com uma corda artesanal, em parceria com outro adolescente que dividia a mesma cela.

O julgamento está previsto para às 13 horas, no Fórum de Três Lagoas.

O crime teria sido cometido por vingança porque Lucas teria abusado sexualmente de uma criança de 6 anbos, em Paranaíba, segundo apurado pela Polícia Civil no inquérito. Douglas foi transferido para o presídio de Dourados na semana seguinte a do assassinato e o comparsa foi colocado em cela isolada.

O caso foi investigaso pelo delegado do 3º Distrito Policial, Orlando Vicente.

No andamento do processo, a defesa alegou insanidade mental do acusado e um laudo apontou que ele seria considerado psicopata. O juiz Rodrigo Pedrini Marcos usou jurisprudência de casos semelhantes e conclusões de especialistas para a confirmação do júri.

A defesa de Douglas será feita pela Defensoria Pública. O promotor Moisés Casaroto atuará pelo Ministério Público.

Veja entrevista do promotor ao programa policial "Pulseira de Prata", em dezembro de 2017, sobre o caso.