SENTENÇA Acusado de matar menor por tortura pega 27 anos de cadeia Crime, que teve estupro e espancamento, ocorreu em 2017 na Unei de Três Lagoas

20 FEV 2020 - 07h:29 Por Valdecir Cremon

O tribunal do júri de Três Lagoas condenou a 27 anos, 3 meses e 3 dias de cadeia um acusado de torturar, estuprar e matar por asfixia um adolescente de 16 anos dentro da Unei Tia Aurora, em novembro de 2017. O julgamento foi realizado nesta quarta-feira (20), no Fórum da cidade. Jorge Douglas da Silva, atualmente com 20 anos, está preso desde a época do crime no presídio de Dourados e foi ouvido por videoconferência sobre o assassinato de Lucas de Souza Araújo.

As partes do processo, acusação e defesa, não arrolaram testemunhas do crime. Pelo inquérito policial, foi apurado que Lucas morreu após uma sessão de tortura e estupro, dentro de uma cela da Unidade Educacional de Internação, na época instalada no bairro Parque São Carlos. O crime foi cometido por vingança porque Lucas teria estuprado uma criança de seis anos, em Paranaíba - motivo porque estaria na Unei.

O detalhe consta do inquérito e foi incluído na denúncia pelo Ministério Público. Jorge Douglas e um adolescente que ocupava a mesma cela usaram uma corda artesanal para asfixiar Lucas.

O crime foi classificado como hediondo e teve aumento de um terço da pena aplicada pelo juiz Rodrigo Pedrini Marcos.