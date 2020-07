TRêS LAGOAS Acusado de matar policial rodoviário atropelado é preso em Três Lagoas Acidente aconteceu no dia 28 de abril, na rodovia Marechal Rondon

8 JUL 2020 - 20h:26 Por Ana Cristina Santos

Um jovem de 21 anos foi preso nesta quarta-feira (8), no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas. Ele é acusado de atropelar e matar o cabo da Polícia Militar Rodoviária, Hércules Demétrio Pereira, do 2º Batalhão de Araçatuba.

O acidente aconteceu no dia 28 de abril, na rodovia Marechal Rondon, entre os municípios de Guaiçara e Promissão (SP).

No momento do acidente, o cabo que tinha 45 anos, estava trabalhando com outro policial, que também foi atropelado, mas sobreviveu.

Os policias foram atropelados ao abordar um motorista, que transportava mais de 300 quilos de maconha. O motorista fugiu sem ser identificado, deixando para trás o veículo com a droga.

A partir daí, Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (Dig), de Três Lagoas, e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), de Lins, iniciaram um trabalho para tentar esclarecer a autoria do crime.

Nesta terça-feira (7), os policiais identificaram o motorista do veículo, que seria um morador de Três Lagoas. Após diligências, e com um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Lins, prenderam o jovem no bairro Vila Alegre.

De acordo com a polícia, ele conversou o crime e será transferido para a cadeia de Lins.