NOTÍCIA COM APROFUNDAMENTO Acusado de matar rival será julgado em janeiro. IMAGENS FORTES Crime ocorrido em maio de 2017 foi motivado por ciúme de ex-mulher

18 DEZ 2019 - 06h:00 Por Valdecir Cremon

Ruslan Antunes Araújo, de 28 anos, acusado pela morte de Tiago Barbosa da Silva durante uma briga, em maio de 2017, será julgado em janeiro do ano que vem no Fórum de Três Lagoas.

Ele é acusado de assassinato premeditado e por motivo fútil, que podem dar até 30 anos de prisão.

O crime ocorreu na casa de uma ex-namorada de Ruslan, no bairro Jardim Glória, zona leste de Três Lagoas, e foi motivado por ciúmes porque a mulher teria um relacionamento paralelo com Tiago, à época com 24 anos.

Segundo a Polícia Militar, ele foi morto com pelo menos 15 golpes de faca.

Ruslan foi preso cinco dias depois do crime e conseguiu liberdade provisória para responder ao inquérito. Em depoimento, alegou legítima defesa, segundo o delegado Messias Pires, da 1º Delegacia de Polícia.