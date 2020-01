POR CIúMES Acusado de matar rival será julgado nesta quarta-feira Crime ocorreu na casa de uma ex-namorada do acusado, em Três Lagoas

22 JAN 2020 - 09h:28 Por Valdecir Cremon

O Tribunal do Júri de Três Lagoas julga nesta quarta-feira (22), Ruslan Antunes Araújo, de 28 anos, acusado pela morte de Tiago Barbosa da Silva durante uma briga, em maio de 2017. Ele é acusado de homicídio simples, que pode dar de seis a 20 anos de prisão.

O crime ocorreu na casa de uma ex-namorada de Ruslan, no bairro Jardim Glória, zona leste de Três Lagoas, e foi motivado por ciúmes porque a mulher teria um relacionamento paralelo com Tiago, à época com 24 anos.

Segundo a Polícia Militar, ele foi morto com pelo menos 15 golpes de faca. A reportagem não localizou o advogado Tiago Martinho, contratado por Ruslan, até a publicação da notícia.

Ruslan foi preso cinco dias depois do crime e conseguiu liberdade provisória para responder ao inquérito. Em depoimento, alegou legítima defesa, segundo o delegado Messias Pires, da 1º Delegacia de Polícia.