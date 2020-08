CRUELDADE Adolescente de 15 anos é torturada e mantida em cárcere privado O autor da crueldade filmou toda agressão dizendo que iria mostrar ao irmão que é do PCC

6 AGO 2020 - 07h:12 Por Israel Espíndola

Uma adolescente de 15 anos foi mantida em cárcere privado desde a noite de terça-feira (4), até a tarde de quarta-feira (5), a jovem sofreu tortura por mais de doze horas consecutivas, o caso aconteceu em Chapadão do Sul.

De acordo com as informações policiais, o namorado de 25 anos, é o autor do cárcere e das agressões, o motivo da crueldade, ciúmes.

A vítima foi cruelmente torturada nas 12horas em que esteve em cárcere, segundo as informações, a jovem foi arrastada pelos cabelos, espancada, levou chutes e socos. Na delegacia adolescente ainda contou que apanhou com um botijão de gás na cabeça.

O autor ainda cortou o cabelo da jovem com uma faca e filmou toda agressão dizendo que iria manda o vídeo para o irmão que é do PCC.

Adolescente só conseguiu do cárcere no final da tarde de quarta-feira, perto das 17h, na oportunidade em que, acompanhada de sua mãe, procurou a Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul e denunciou o ocorrido. Diante das informações, os investigadores do SIG da Polícia Civil de Chapadão do Sul realizaram diligências para localizar o autor e realizaram sua prisão em flagrante.