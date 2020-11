DI-MENOR Adolescentes ameaçam e roubam motorista de aplicativo O trio utilizou uma faca pra roubar o carro da vítima

1 NOV 2020 - 07h:28 Por Alfredo Neto

Três menores (dois garotos de 15 anos e uma moça de 16 anos), foram apreendidos após roubar um carro de um motorista de aplicativo na noite deste sábado (31) na região rural de Três Lagoas, conhecida como Pontal do Faia.

O motorista de aplicativo teria sido chamado para fazer uma corrida do local até Três Lagoas, chegando na região, a vítima se deparou com três menores que relataram ter chamado a vítima.

Após entrar no carro e sair da localidade, um dos autores colocou uma faca contra o pescoço da vítima e anunciou o assalto. O trio deixou a vitima próximo da ponto sobre o rio Sucuriú.

A vítima caminhou por alguns metros e conseguiu pedir socorro em um posto de combustível. A Polícia Militar foi informada das características do veículo e dos criminosos e durante um cerco policial foi encontrado o carro entre o bairro Alto da Boa Vista, e o Jardim Montanini.

O menor que dirigia o veículo teria perdido o controle do carro, colidindo em uma árvore e o trio fugindo a pé em seguida. A poucos metros do local, a Força Tática localizou três pessoas com as mesmas vestes descritas pela vítima. O trio foi abordado e confessou ser eles os autores do roubo.

A vitima que já havia sido levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) reconheceu os três que foram autuados pela prática de roubou majorado com emprego de arma branca com grave ameaça. Após os pais dos menores serem chamados na Depac, junto com o conselho tutelar, o boletim de ocorrência foi lavrado e os menores entregues ao conselho tutelar e a vara da infância e juventude deverá ser notificada sobre a conduta do trio.

Felizmente a vítima não sofreu ferimentos e após prestar depoimentos necessitou ter seu carro levado por um guincho da Polícia Militar, pois com a colisão o carro acabou sofrendo avarias.