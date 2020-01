DICASA Veja óculos e lentes em promoção da Ótica e Relojoaria Rever Conheça os modelos de óculos e lentes

23 JAN 2020 - 14h:10 Por Steffany Pincela

A dica do programa “A Casa é Sua” desta quinta-feira (23) são os produtos e as novidades da Ótica e Relojoaria Rever. A gerente comercial da loja em Três Lagoas, Rosi Serrão, esteve presente no programa “A Casa é Sua”, contando sobre as promoções para o início de 2020.

Confira: