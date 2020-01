EXPLICANDO DIREITO Advogado fala sobre caso de Glenn sobre ataque a liberdade de imprensa Jornalista gravou vídeo criticando denúncia do MPF

23 JAN 2020 - 14h:13 Por Steffany Pincela

O programa “A Casa é Sua” desta quinta-feira (23) recebeu no quadro “Explicando Direito” o advogado Thiago Sirahata, falando sobre o caso do jornalista Glenn Greenwald, que publicou 1 vídeo em seu perfil no Twitter, no qual rebate a denúncia oferecida pelo MPF (Ministério Público Federal) contra ele no âmbito da operação Spoofing, que investiga a invasão de aplicativos de mensagens de autoridades brasileiras, entre elas o ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública).

Confira: