CORONAVÍRUS AEMS suspende aulas até o dia 29 de março Além da faculdade, outras instituições privadas de ensino também suspenderam

18 MAR 2020 - 10h:29 Por Gisele Mendes

Por causa da pandemia do coronavírus, a AEMS (Faculdades Integradas de Três Lagoas) suspende as aulas a partir desta quarta-feira (18). A previsão é que o retorno das atividades presenciais aconteça no dia 30 de março. A UFMS também aderiu a paralisação por 30 dias.

As escolas particulares Sesc, Funlec e Elite tiveram a iniciativa de adeirir a recomendação que foi dada à Rede Municipal de Educação e suspenderam as aulas por 15 dias. A Rede Estadual de Ensino também ficará 15 dias sem aulas.