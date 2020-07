EFEITO COVID-19 Aeroporto de Três Lagoas segue sem voos comerciais Pandemia provocou a suspensão do único voo diário e o adiamento da expansão de nova rota em Mato Grosso do Sul

18 JUL 2020 - 15h:00 Por Ana Cristina Santos

Desde o início da pandemia da Covid-19, em março deste ano, Três Lagoas deixou de ter voos comerciais. A cidade contava apenas com a operação comercial da companhia aérea Azul, que devido a pandemia suspendeu todas as operações.

Em Três Lagoas, a empresa mantinha um voo diário, mas já chegou a ter dois, reduzindo devido à queda de passageiros.

A companhia informou que tem a expectativa de retomar a operação da maior parte de sua malha ao longo deste segundo semestre, mas só será possível definir quais cidades voltarão a receber voos à medida que a empresa consiga ter melhor visibilidade do comportamento do cliente e da economia ao longo dos meses restantes deste ano.

Por ora, a Azul diz que não há previsão de retomada das operações em Três Lagoas.

“Diante das incertezas geradas com relação à desaceleração da pandemia e da retomada econômica, a Azul tem mantido uma malha aérea mais abrangente a partir de julho, de forma a poder monitorar as demandas e recuperar a oferta com mais assertividade”, diz a empresa, em nota.

VOEPASS

A Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, que anunciou, em fevereiro deste ano, a expansão de suas operações em Mato Grosso do Sul, infelizmente por conta da pandemia da Covid-19, teve que adiar as novas operações no Estado, previstas para 29 de março.

A pandemia provocou não apenas a suspensão do único voo diário com destino a São Paulo, mas também o início da nova rota entre Três Lagoas e Campo Grande, reivindicação antiga da classe política e empresários. A Voepass faria a rota de Três Lagoas a Campo Grande, e depois ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo.