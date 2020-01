TRêS LAGOAS Aeroporto registra queda na movimentação de passageiros Levantamento mostra queda de 34,5% em relação ao ano de maior movimentação

4 JAN 2020 - 08h:00 Por Ana Cristina Santos

O aeroporto Plínio Alarcon de Três Lagoas registrou mais de 28 mil embarque e desembarque em 2019. Os dados são referentes de janeiro a novembro de 2019. Nesse período, 14.153 passageiros embarcaram no local, e 14.073 desembarcaram, segundo dados da prefeitura. O número equivale a uma média de 1,5 mil passageiros embarcando no aeroporto de Três Lagoas por mês, ou 524 por dia.

Após elevado crescimento na movimentação de passageiros de voos comerciais no ano de 2014, quando comparado ao ano anterior, o aeroporto vem registrando sucessivas quedas de movimentação. Isso é o que revela um levantamento da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em parceria com o Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/UFSC), que analisaram a situação dos aeroportos brasileiros.

No último ano da série analisada, em 2016, foi registrado no aeroporto de Três Lagoas uma movimentação de 64.527 passageiros processados, montante 34,5% inferior ao ano de maior movimentação. No mesmo período, 86,8% dos passageiros foram oriundos de voos regulares.

Ainda segundo o levantamento, de 2013 a 2016, em média, 74,6% das cargas foram do sentido de desembarque, que totalizam aproximadamente 36 toneladas. Para o mesmo período, 88,6% das aeronaves comerciais correspondiam a voos regulares. Em 2014, registrou-se o maior número, totalizando 2.503 movimentos.

Atualmente, a Azul Linhas Aéreas é a única empresa a operar no aeroporto de Três Lagoas, com voo diário para Campinas (SP). A companhia já chegou a operar dois voos no aeroporto Plínio Alarcon. Em 2018, a Passaredo Linhas Aéreas deixou de operar voos na cidade, alegando necessidade de readequação em suas linhas.