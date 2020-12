CURIOSIDADES Afinal, o que é um monolito? Com misteriosas aparições pelo mundo, o monolito ficou famoso em 2001: Uma Odisséia no Espaço

Recentemente, um monolito metálico misterioso surgiu em Utah, nos Estados Unidos, e deixou bastante gente confusa. Depois, ele sumiu e reapareceu em outra localização, desta vez na cidade de Piatra Neamt, na Romênia.

É claro que diversas perguntas começaram a surgir e a internet começou a procurar exaustivamente respostas para aparecimento do símbolo misterioso, que ainda segue sem explicação. Mas em uma questão podemos te ajudar: afinal, o que é o monolito?

Para começar, em português a palavra leva o acento agudo, portanto é “monólito”. Segundo o dicionário, o monólito é uma estrutura geológica, como uma montanha, por exemplo, formado com uma única pedra ou rocha. A palavra é derivada do latim, monolithus, que significa “pedra única”. Então, um exemplo: o Pão de Açúcar é um monólito.

No entanto, há outro motivo que levou a ideia de “monolito” a ficar tão famosa: 2001 – Uma Odisséia no Espaço. O filme de 1968, dirigido por Stanley Kubrick, levou aos cinemas a estrutura ficcional extraterrestre criada pelo ator Arthur C. Clarke na saga Odisséia no Espaço.

No filme, considerado um clássico do cinema, alguns macacos ficam confusos com a aparição de um gigante monolito preto. O seu surgimento dá início aos acontecimentos do filme.

O monumento é um elemento presente nas histórias criadas por C. Clarke e presente nos quatro livros da saga que se inicia com o livro 2001: Uma odisséia no espaço, lançado no Brasil pela Editora Aleph. No título, o primeiro monolito é encontrado enterrado na Lua, até que a sua presença se torna uma ameaça à humanidade.

Nesta terça-feira (1), o Twitter oficial de Stanley Kubrick falou sobre o assunto e compartilhou a notícia sobre o monolito e escreveu uma frase dita no próprio filme ao se referir ao monumento: “Its origin and purpose are still a total mystery”, algo como “sua origem e propósito ainda são um mistério total”, em português.

Seguimos sem muitas respostas sobre o monolito, seja o do mundo real ou o da ficção, mas continuaremos acompanhando para saber onde será a sua próxima aparição. (Informação Jovem Nerd)