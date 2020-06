AUXÍLIO EMERGENCIAL Agência da Caixa em Três Lagoas abre em horário especial neste sábado Moradores buscam agência para saques do auxílio emergencial de R$ 600

5 JUN 2020 - 08h:15 Por Kelly Martins

Para atender os beneficiários do auxílio emergencial do Governo, uma das agências da Caixa Econômica Federal, em Três Lagoas, vai funcionar em horário especial, neste sábado (6). O atendimento será na unidade que fica na avenida Antônio Trajano, no Centro, a partir das 8h até às 12h.

De acordo com a Caixa, o atendimento será para os beneficiários que queiram fazer o saque em espécie o auxílio, conforme liberação do calendário de pagamento. Nesta sexta-feira (5), A Caixa Econômica libera nesta sexta-feira (5) as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco beneficiários nascidos em junho.

Todos esses beneficiários receberam depósito em poupança digital da Caixa até 26 de maio, mas o saque em espécie e a possibilidade de transferir o dinheiro estão sendo autorizados em levas diárias, conforme o mês de nascimento.