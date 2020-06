ATENDIMENTO Agência dos Correios de Três Lagoas realiza cadastro do auxílio emergencial Atendimento é gratuito e feito de acordo com o mês de aniversário do trabalhador

17 JUN 2020 - 15h:10 Por Kelly Martins

Atendimento é gratuito e feito de acordo com o mês de aniversário do trabalhador - Reprodução/TVC Se alguém ainda não pediu o auxílio emergencial, que é um benefício pago pelo governo, poderá fazer o cadastramento nas agências dos Correios. Em Três Lagoas, a unidade está oferecendo esse serviço como um reforço aos trabalhadores que têm dificuldades para solicitar o benefício. Principalmente para as pessoas que não têm acesso à internet. O Ministério da Cidadania e os Correios firmaram uma parceria para atender à população mais vulnerável, sem acesso aos meios digitais, e que ainda não conseguiu solicitar o auxílio emergencial. O cadastro é feito gratuitamente, mas os Correios não realizam o pagamento do benefício. Para evitar aglomerações, foi estabelecido um calendário para a solicitação do cadastro do auxílio emergencial nas agências dos Correios, conforme o mês de nascimento da pessoa: Na segunda-feira o atendimento é para os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Na terça-feira é para os nascidos em março e abril. Já na quarta-feira, para os aniversariantes de maio e junho. Na quinta-feira, o atendimento é para os nascidos em julho, agosto e setembro. E na sexta-feira, para os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Confira abaixo a reportagem:

