TRêS LAGOAS Agências bancárias também voltam a funcionar nesta terça-feira Prefeitura volta atrás e autoriza bancos abrirem juntamente com comércio

6 ABR 2020 - 19h:09 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas voltou através e incluiu as agências bancárias no decreto que permite o funcionamento do comércio da cidade a partir desta terça-feira (7).

No período da manhã, durante entrevista coletiva, a prefeitura não tinha autorizado. No final da tarde, depois de questionamentos e reclamações de clientes que não estavam conseguindo receber benefícios, por exemplo, a prefeitura voltou atrás e incluiu a abertura dos bancos no decreto.

As agências bancárias, no entanto, devem limitar a quantidade de pessoas no interior, correspondente ao número de atendentes, ou seja, um por caixa disponível, e terminais de autoatendimento. Além de manter a higienização adequada nas superfícies de contato com álcool 70%, ou sanitizadores, antes e após o atendimento de cada cliente.

O decreto prevê ainda que se deve priorizar o atendimento aos usuários pertencentes ao grupo de risco (pessoas com mais de 60 anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos) de modo que permaneçam o menor tempo possível no interior da agência.

A agência deve disponibilizar, pelo menos, um funcionário para orientar os clientes fora da agência, realizar a triagem para identificar o tipo de serviço que cada usuário necessita, orientando e recomendando o uso do auto atendimento ou atendimento por telefone, e garantindo o acesso aos que efetivamente tiverem necessidades de atendimento presencial.

As agências devem evitar ainda aglomeração do lado externo, ainda que se trate de passeio público, a fim de se assegurar o distanciamento mínimo de 1,5m entre cada pessoa, podendo requisitar o auxílio da força policial, se for o caso.