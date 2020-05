HORÁRIO ESPECIAL Caixa abre neste sábado em Três Lagoas para saque do auxílio emergencial Atendimento ao público será das 8h ao meio-dia, no sábado (30)

29 MAI 2020 - 09h:00 Por Kelly Martins

As agências da Caixa Econômica Federal de Três Lagoas vão funcionar em horário especial, neste sábado (30). O atendimento será na unidade que fica na avenida Antônio Trajano, no Centro, e também na agência Cidade das Águas, na rua Elvírio Mário Mancini, a partir das 8h até às 12h.

De acordo com a Caixa, o atendimento será para os beneficiários do auxílio emergencial que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em janeiro e que queiram fazer o saque em espécie do benefício. A partir desta data, também será possível a transferência do benefício para contas da Caixa ou de outros bancos. O auxílio emergencial está sendo pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados.

A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento, das 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente.

Desde o dia 20 de maio, foi creditado em 31 milhões de contas o pagamento da segunda parcela, totalizando R$ 20,3 bilhões. Mesmo após o encerramento desses prazos, os valores do auxílio continuarão disponíveis para recebimento.