TRêS LAGOAS Agências da Caixa abrem neste sábado em Três Lagoas Atendimento será para beneficiários do auxílio emergencial

1 MAI 2020 - 15h:22 Por Ana Cristina Santos

As duas agências da Caixa Econômica Federal de Três Lagoas vão funcionar neste sábado, 2 de maio, das 8h às 14, para atendimento aos beneficiários nascidos de janeiro a outubro que recebem o auxílio emergencial pela Poupança Social Digital e optaram por realizar o saque em espécie.

Segundo a agência, a abertura neste sábado permitirá a antecipação do calendário do saque em espécie, contribuindo para o escalonamento no atendimento a quem recebe o auxílio. A data para os nascidos em novembro e dezembro está mantida na terça-feira (5).

Desde o início da liberação dos pagamentos do auxílio emergencial, filas têm sido registradas nas duas agências da Caixa de Três Lagoas, e de todo país.