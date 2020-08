ATENÇÃO Agências da Caixa mudam horário e atendimento será das 8h às 13h Trabalhadores enfrentam fila gigante em frente às agências em Três Lagoas

17 AGO 2020 - 14h:15 Por Kelly Martins

A partir desta terça-feira (18), as agências da Caixa passarão a funcionar em novo horário, das 8h às 13h, para o atendimento a serviços essenciais. Até esta segunda-feira (17), o horário é das 8h às 14h. Em Três Lagoas, o novo horário é válido para as duas agências bancárias da Caixa. Por outro lado, o banco reforça que não é preciso madrugar nas filas, pois todas as pessoas que chegarem às agências durante o horário de funcionamento serão atendidas.

Aplicativo

Os recursos do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do auxílio emergencial podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Os usuários que precisam atualizar o cadastro no aplicativo podem enviar a documentação pelo próprio app.

Pagamentos em espécie

Nesta terça-feira (18) começa o saque em espécie do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 1. Já no Saque Emergencial do FGTS podem realizar saque em espécie os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro.

Canais digitais

A Caixa orienta os clientes a acessarem os serviços do banco por meio dos canais digitais. Os clientes podem usar Internet Banking pela internet ou celular. Estão disponíveis ainda os serviços em aplicativos para acesso a informações e transações de cartões de crédito, FGTS, benefícios sociais e habitação. (Com informações da Agência Brasil).