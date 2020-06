DISK CORONAVÍRUS Agendamento e encaminhamento para testagem continuam Todas pessoas com sintomas gripais podem fazer contato com os profissionais da

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa à população que, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), continuam disponíveis os serviços do "Disk Coronavírus de Três Lagoas”, pelo telefone (67) 3311-6264.



Todas as pessoas com sintomas gripais podem fazer contato com os profissionais da Saúde, através do “"Disk Coronavírus de Três Lagoas” para avaliação, encaminhamentos, orientações e necessidade ou não de agendamento de testagem para Covid-19, como explicou a diretora de Atenção Primária à Saúde (APS), enfermeira Bruna Barbosa Queiroz.

Ela informou que, “atualmente, em Três Lagoas, contamos com o método RT-PCR por coleta nasal de materiais, além dos testes rápidos com amostra de sangue. O tipo de exame a ser realizado deve ser indicado via telefone pela equipe de profissionais da Saúde”.

Um dos pontos de coleta para testes para Covid-19, em parceria com o Estado, na modalidade “Drive-thru”, continua sendo o Quartel do 5º Grupamento de Bombeiros (5ºGB), na Avenida Filinto Müller.

Além deste ponto, para os pacientes que não possuem carro, a SMS também disponibiliza a testagem para Covid-19, na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas e nas Unidades de Saúde Santa Rita, Jardim Maristela, Novo Oeste, Vila Piloto, São Carlos e Paranapungá.

“As equipes destas seis Unidades de Saúde estão devidamente organizadas para coleta, mediante prescrição para pacientes com sintomas gripais e que apresentem vulnerabilidade que inviabilize sua locomoção até o ponto de drive-thru e UPA”, explicou a enfermeira Bruna.

A diretora de APS ressaltou que, a procura por testagem sempre deve ser previamente agendada pelo telefone, para que seja realizada uma pré-avaliação, se há ou não necessidade dos exames. Por isso, as pessoas devem ligar ou passar pela sua respectiva Unidade de Saúde para essa prévia avaliação.

DEMANDA DE TESTES

Segundo informações do coordenador do Laboratório Municipal “Jaime Joaquim de Carvalho Filho”, César Vinícius Moleiro Ribas, no momento, são disponibilizados, diariamente, 30 exames tipo PCR para o atendimento “drive-thru”, no Corpo de Bombeiros, 03 na UPA e 05 em cada uma das seis Unidades de Saúde, elencadas acima.

Na modalidade de testes rápidos, a SMS de Três Lagoas disponibiliza, diariamente, 10 para o atendimento no Corpo de Bombeiros, 10 para a UPA e 05 para cada uma das seis Unidades.

“Por enquanto, o serviço atende tranquilamente à demanda da população de Três Lagoas”, avaliou a enfermeira Bruna.