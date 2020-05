ATUALIZAÇÃO Agente penitenciário pego com drogas poderá deixar cadeia Justiça concedeu liberdade provisória condicionada para o agente

A Terceira Vara Criminal de Três Lagoas, concedeu nesta quinta-feira (21) liberdade condicional, ao policial penal de 61 anos preso em flagrante tentando entrar com drogas e celulares no presídio masculino de Três Lagoas.

O policial penal de 61 anos, foi preso em flagrante tentando entrar com 2,8 quilos de maconha, 200 gramas de cocaína e celulares no presídio masculino de Três Lagoas,

Após ser preso por colegas de trabalho, o policial penal, foi levado para a Segunda Delegacia de Polícia Civil e em seguida para o sistema prisional.

Nesta quinta-feira, a Juíza de direito Daniela Rizzo, converteu a prisão preventiva pelo flagrante por tráfico de drogas, em liberdade condicional por entender que o acusado, não põe em risco o trânsito do processo, assim podendo responder em liberdade desde que, se compromete a comparecer uma vez a cada 30 dias perante juízo, para comprovar estar residindo em Três Lagoas, comprovar por meio de documentos ocupação lícita (trabalho remunerado), não deixar o domicílio das 19h, às 5h do dia seguinte e não ser apanhado em locais alheios como bares e deixar o município com prévia autorização da justiça.

Após pagar fiança no valor de R$ 2 mil, o policial penal poderá deixar o sistema prisional e acompanhar o processo em liberdade.