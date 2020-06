TRêS LAGOAS Agente penitenciário que tentou entrar no presídio com drogas volta a ser preso Trabalhando há 19 anos no presídio masculino de Três Lagoas agente foi preso novamente

3 JUN 2020 - 14h:30 Por Ana Cristina Santos

Um agente penitenciário de Três Lagoas, de 61 anos, preso em flagrante tentando entrar com drogas e celulares no presídio masculino da cidade, no mês passado, foi preso novamente nesta terça-feira (2). O mandado de prisão foi cumprido pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.

O agente que trabalha há 19 anos na Agência de Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Agepen), foi preso dia 19 de maio, tentando entrar com 2,8 quilos de maconha, 200 gramas de cocaína e celulares no presídio masculino, onde trabalhava.

Dia 21 do mês passado, a juíza da 3ª Vara Criminal, converteu a prisão preventiva pelo flagrante por tráfico de drogas, em liberdade condicional por entender que o acusado, não prejudicaria no andamento do processo. No entanto, nova decisão da Justiça revogou a liberdade condicional.

Nesta terça-feira, policiais da 1ª delegacia cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça. De acordo com o delegado, Caio Henrique de Melo Guto, o agente será encaminhado para Campo Grande porque não pode ficar com os demais presos.