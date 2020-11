AÇÃO Agentes de endemias visitam casas em mutirão contra dengue A estratégia neste momento é a visita em residências e estabelecimentos comercial

28 NOV 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

Agentes de endemias estão realizando um mutirão de visitas de casa em casa em todos os bairros de Três Lagoas. A ação é uma das estratégias do Setor de Endemias, ligado à Secretaria Municipal de Saúde, para reduzir os focos criadouros do mosquito Aedes aegypti.

De acordo com o coordenador do setor, Alcides Ferreira, nove em cada dez focos encontrados estavam justamente dentro das casas e não em áreas abandonadas, como terrenos baldios.

“A estratégia neste momento é a visita nas residências e estabelecimentos comerciais da cidade. A orientação com o morador e a eliminação de focos criadouros do mosquito nos imóveis”, explica Ferreira.

Segundo o coordenador, o uso do carro fumacê ainda não é recomendável. “Isso ocorre em casos de surto ou epidemia. Três Lagoas tem o risco de avançar para uma epidemia, caso esses números não sejam reduzidos”, alerta. Nesta fase, as equipes utilizam as bombas costais nas casas onde existe morador com a suspeita da doença e há o bloqueio químico no local.

LIMPEZA EM CASA

Mantenha sua casa limpa e sempre: lave com água e sabão tonéis, galões ou depósitos de água e mantê-los bem fechados. Limpe e remova folhas das calhas deixando-as sempre limpas. Casas com piscina, deve tratar a água com cloro e limpá-la uma vez por semana.