DENGUE Agentes de saúde aplicam inseticida em residências no combate ao Aedes Três Lagoas recebeu 500 litros de inseticida do Ministério da Saúde

30 JAN 2020 - 13h:30 Por Kelly Martins

O combate ao mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti, foi intensificado nesta semana, em Três Lagoas. Os agentes do Setor de Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde, seguem de casa, orientam os moradores e depois retornam aplicando inseticida dentro do imóvel. A medida é para controlar a alta incidência de dengue, na cidade.

Isso porque Três Lagoas recebeu 500 litros de inseticida do Ministério da Saúde, na última semana. O produto é utilizado nos bairros que mais registraram casos da doença, no mês de janeiro de 2020. Quem lidera a lista, por exemplo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é o bairro Vila Nova. Na região, 30 moradores foram diagnosticados com dengue.

Em apenas uma quadra, seis pessoas que contraíram a doença estão em tratamento. A quantidade de notificações gera alerta, já que 88 pessoas foram picadas pelo mosquito, neste mês. O bloqueio químico dentro dos imóveis é mais eficaz e evita a proliferação do Aedes.

Bairros como, Interlagos, Jardim Maristela e Santa Terezinha já receberam a ação. Outros pontos também estão na lista. Ainda segundo a prefeitura, um novo lote com 500 litros de inseticida deverá enviado pelo governo federal, no mês de fevereiro.