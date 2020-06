CORONAVÍRUS Agepen prorroga visitas em presídios de Três Lagoas para evitar contágio de coronavírus Em Três Lagoas, há mais de 90 presos nas unidades masculina e feminina

9 JUN 2020 - 12h:00 Por Kelly Martins

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) prorrogou por mais 15 dias a suspensão de atividades e visitas presenciais nos presídios de Três Lagoas e no estado. A medida segue, agora, até o dia 22 de junho, conforme orientação nacional como forma de prevenção ao contágio do novo coronavírus em presos e servidores penitenciários.

Em Três Lagoas, há 900 presos, em média, cumprindo pena no regime fechado na Penitenciária Masculina de Segurança Média e no Estabelecimento Penal Feminino.

Segundo a Agepen, não foi registrado caso de coronavirus nas unidades da cidade. Além das visitas, também continuam suspensas os eventos sociais, palestras, projetos, atividades escolares, bem como grupos e projetos educacionais dentro dos estabelecimentos penais. Também assistência religiosa e ações das instituições cadastradas, assim como os setores de trabalho das unidades, exceto as atividades consideradas essenciais, determinadas pela direção de cada presídio. As escoltas continuam sendo realizadas apenas em casos emergenciais de saúde ou com audiência marcada.

Confira a reportagem abaixo: