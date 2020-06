TRêS LAGOAS ‘Aglomerações continuam proibidas’, ressalta promotor Moisés Casarotto afirma que algumas pessoas estão achando que está tudo normal

22 JUN 2020 - 11h:00 Por Ana Cristina Santos

O promotor de Justiça, Moisés Casarotto, destacou em entrevista ao Jornal RCN Notícias da TVC HD canal 13.1 e rádio Cultura FM, que aglomerações permanecem proibidas em Três Lagoas.

Ele disse que está percebendo certo relaxamento na cidade e que algumas pessoas estão achando que está tudo normal, mas não está. O promotor destacou que é importante as pessoas continuarem adotando medidas de segurança contra a Covid, usando máscaras, mantendo o distanciamento social e quem puder, o isolamento social.

Ainda de acordo com o promotor, não é porque está havendo algumas flexibilizações em relação ao comércio, que tudo voltou ao normal. Ele ressaltou que algumas atividades foram retomadas com medidas de segurança porque se faz necessário para a economia, e manutenção dos empregos. Mas adiantou que, se as pessoas não respeitarem e os casos de Covid aumentarem na cidade, essas flexibilizações podem ser revistas.

“As pessoas podem se reunirem em casa, com as mesmas pessoas da família, o que está proibido são os exageros”, destacou.

Neste final de semana, segundo o promotor, houve notificações em estabelecimentos comerciais em Jupiá que não respeitaram as medidas previstas em decretos. Partidas de futebol que aconteciam na Lagoa, também foram suspensas.

