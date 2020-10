ALERTA Aglomerações no feriado podem piorar pandemia Autoridades sanitárias estão preocupadas com risco de novo pico de contaminação

10 OUT 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

O afrouxamento da prevenção durante o último feriado, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro, foi um dos fatores que elevaram os números de casos confirmados da Covid-19 em Três Lagoas. Na ocasião, circularam imagens nas redes sociais de moradores realizando festas entre amigos e reuniões familiares com grandes grupos de pessoas. Era possível ver nas imagens, que as pessoas não utilizavam máscaras e desrespeitavam o distanciamento social umas das outras.

Para evitar que o mesmo cenário se repita neste final de semana e feriado prolongado, autoridades sanitárias de Três Lagoas, emitiram um novo alerta à população.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Angelina Zuque, destacou que é importante manter todos os protocolos, de biossegurança e higienização. “Ninguém está proibido de ir onde queira ir. Entendemos que o calor em Três Lagoas está muito severo e, com isso, muitos moradores vão aos ranchos. Isso não é errado. Errado é reunir com muitas pessoas, inclusive, com quem faz parte de algum grupo de risco. Em locais como bares, restaurantes e ranchos, o cidadão não irá ficar o tempo todo de máscara. Mas é possível manter-se distante das pessoas que não são de seu convívio diário e evitar troca de abraços”, esclarece.

EM NÚMEROS

De acordo com Zuque, o comportamento dos três-lagoenses visto no último feriado refletiu em números nas semanas seguintes. Dados da pasta indicam que os casos ativos de contaminados pelo novo coronavírus quase triplicaram em 15 dias. “A pandemia não acabou e está longe de acontecer. Enquanto não houver uma vacina e toda a população estiver imunizada, não poderemos afrouxar a prevenção”, complementa.

O vírus já fez mais de 2,3 mil vítimas em Três Lagoas. Trinta e seis pessoas perderam suas vidas na pandemia.