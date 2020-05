TRêS LAGOAS Lei suspende cobrança de empréstimo consignado dos servidores públicos De autoria do presidente da Câmara, lei entrou em vigor

28 MAI 2020 - 13h:30 Por Da redação

Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (28) a Lei 3.653, que dispõe, em caráter excepcional , sobre a suspensão do cumprimento das obrigações financeiras referentes a empréstimos consignados contraídos pelo servidor público municipal. O projeto havia sido parcialmente vetado. Agora, após devidas alterações, foi aprovado e sancionado pelo Executivo.

De acordo com a publicação, ficam suspensas as cobranças de empréstimos com desconto em folha de pagamento contraídos pelos servidores públicos municipais, ativos e inativos, junto às instituições financeiras, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID19).

O prazo de suspensão estabelecido na Lei poderá ser prorrogado por igual período ou

O vereador André Bittencourt ressalta que as secretarias de Recursos Humanos dos órgãos municipais devem orientar e desenvolver meios de acompanhamento dos servidores com relação aos procedimentos a serem adotados e intermediar o diálogo com as instituições financeiras.