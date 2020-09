IMPRUDêNCIA Agosto termina com três mortes e 53 acidentes de trânsito em Três Lagoas A maioria das ocorrências é por imprudência do motorista

1 SET 2020 - 14h:19 Por Kelly Martins

Dirigir pelas ruas e avenidas de Três Lagoas está cada vez mais perigoso. Além de manter a atenção com o próprio veículo é necessário ficar bem atento com o outro condutor que está trafegando. Todo cuidado ainda é pouco. O mês de agosto encerrou com 53 acidentes e é considerado o segundo mês mais violento no trânsito três-lagoense.

Três pessoas morreram vítimas de acidente. O último caso ocorreu na BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara, na noite desta segunda-feira (31 de agosto). Por isso, ele não foi contabilizado na reportagem que até então tinha no levantamento duas mortes no trânsito. Nesse caso, o acidente envolveu um caminhão e uma carreta.

Os dados são do setor de estatística de trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar da cidade, responsável pelas ocorrências diárias no perímetro urbano juntamente com os agentes do Departamento Municipal de Trânsito. A imprudência é a principal causa.

