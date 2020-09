VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Agressor de mulher é preso em operação da DAM SIG e PM Mesmo sendo um foragido o autor vivia atrás da ex mulher com intenção de mata-lá

18 SET 2020 - 11h:45 Por Alfredo Neto

Uma operação conjunta entre DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) SIG (Setor de Investigações Gerais) e Força Tática da Polícia Militar, resultou no cumprimento de mandado de prisão de um homem de 31 anos, na manhã desta sexta-feira (18), no Conjunto Habitacional Novo Oeste, zona Oeste de Três Lagoas.

O cumprimento se fez após o autor que respondia na justiça por violência doméstica, fazer ‘live” nas redes sociais, ameaçando de morte à ex mulher. O autor que estava foragido do Presídio Semiaberto Paracelso de Três Lagoas.

Após a delegada da DAM, Patrícia Abranches receber informações que o autor estaria escondido na casa da mãe que mora no Novo Oeste, foi pedido um mandado de prisão para o acusado, pedido esse que foi autorizado pela Justiça do Estado. Com o mandado em mãos a delegada da DAM, solicitou apoio do SIG da Polícia Civil, e da Polícia Militar que disponibilizou à Força Tática.

A delegada Patrícia e os policiais adentraram no apartamento da mãe do agressor e encontraram o homem de 31 anos escondido dentro de um buraco cavado dentro do imóvel. Após dar voz de prisão, os policiais seguiram para à Depac Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde o agressor prestou depoimento, passou por exames de corpo de delito e foi transferido para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas.