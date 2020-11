ENTREVISTA ‘Agronegócio é a locomotiva da economia’, diz ministra Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento visitou Três Lagoas nesta quinta-feira

12 NOV 2020 - 15h:37 Por Ana Cristina Santos

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a deputada federal licenciada, Tereza Cristina, (DEM/MS), esteve em Três Lagoas nesta quinta-feira (12); Na ocasião, visitou o Grupo RCN de Comunicação, onde concedeu entrevista a TVC canal 13.1 e rádios Cultura FM de Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

A ministra que está de férias, aproveitou a semana para percorrer alguns municípios do Estado. Durante a entrevista, Tereza Cristina destacou que, apesar da crise econômica ocasionada pela pandemia da Covid-19, o agronegócio se saiu bem e, atualmente é a locomotiva da economia.

A ministra destacou que, no início da pandemia as pessoas estavam com receio de faltar alimentos, mas que o governo fez um trabalho para que isso não acontecesse e o Brasil também continuou exportando. “É importante o país ter credibilidade junto aos seus compradores”, destacou.

Quanto aos preços dos alimentos, a ministra ressaltou que alguns fatores contribuíram para a alta no preço de alguns produtos, e não apenas a pandemia. Ressaltou que alguns produtos sempre passam por sazonalidade. “Mas, não tenho dúvidas de que a inflação dos alimentos vai cair a partir de janeiro e os preços vão se acomodando”, ressaltou.

Destacou também que o Brasil deve bater um novo recorde na produção de grãos na safra 2020/2021.

PRESIDENTE

Entre outros assuntos abordados na entrevista, a ministra falou sobre o nome dela ser cogitado para a presidência da Câmara Federal. Tereza Cristina disse que seria uma honra para qualquer pessoa assumir um cargo desse, principalmente para as mulheres, já que o posto sempre foi ocupado por homem. No entanto, disse que o presidente Jair Bolsonaro tem o seu candidato para o cargo, e que pretende continuar à frente do ministério.