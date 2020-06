ENTREVISTA ‘Ainda não está na hora de voltar a normalidade’, diz secretária de Saúde Em entrevista ao RCN Notícias, secretária de Saúde falou sobre a situação da Covid na cidade

19 JUN 2020 - 11h:22 Por Ana Cristina Santos

A secretária municipal de Saúde de Três Lagoas, Maria Angelina Zuque, disse em entrevista o jornal RCN Notícias da TVC e rádio Cultura FM, que ainda não está na hora de voltar tudo ao normal, pois o momento ainda é de cautela e cuidado em relação à Covid-19.

A secretária disse que alguns setores receberam autorização para voltar a funcionar, mas com medidas de segurança. As flexibilizações, de acordo com a secretária, ocorrem após análises dos técnicos e dos integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

Angelina Zuque destacou que a recomendação, ainda é o isolamento social, e que as pessoas devem sair de casa, somente quando necessário, usando a máscara e mantendo o distanciamento social.

A secretária destaca que, pela quantidade de moradores curados, e por Três Lagoas não estar com todos os leitos ocupados, algumas pessoas acham que podem voltar a normalidade, mas não é isso.

Angelina Zuque disse que Três Lagoas antecipou o fechamento de vários segmentos, e depois foi flexibilidade, conforme análise dos casos e da situação na cidade.

Nesta semana Três Lagoas ultrapassou os 200 casos confirmados, porém 154 já estão recuperados. A secretária disse que o município tenta viabilizar mais kits para a realização do teste rápido em pessoas assintomáticas. Isso acontecendo, a tendência é aumentar o número de casos.