FURTO Ajudante de entregas tem celular furtado durante entrega Este foi o terceiro furto registrado no bairro Nossa Senhora Aparecida

4 AGO 2020 - 18h:00 Por Alfredo Neto

Foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia Civil, o furto de dois celulares no início da tarde desta terça-feira (4) na rua Quinze de Junho, no bairro Nossa Senhora Aparecida, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima relatou na delegacia que é ajudante de entregas e que havia acabado de finalizar uma entrega de bebidas em um restaurante, no momento que foi até o caminhão deu por falta de dois aparelhos celulares que estariam no bando do passageiro.

Após perceber o furto a vítima procurou a 1ªDP, onde registrou o furto dos aparelhos. Este foi o terceiro furto no bairro Nossa Senhora Aparecida registrado em menos de 24 horas.