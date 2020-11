EX-DEPUTADO Akira é eleito prefeito de Bataguassu Ele iniciou a carreira como vereador em Três Lagoas e, agoro, bteve 6.691 votos prefeito

21 NOV 2020 - 08h:00 Por Ana Cristina Santos

O ex- deputado estadual e federal, Akira Otsubo, do MDB, foi eleito prefeito de Bataguassu na eleição deste ano. Aos 82 anos, Akira que iniciou a carreira como vereador em Três Lagoas, obteve 6.691 votos para prefeito da cidade, onde atualmente é o vice. Dennis Thomazini, do PSDB, ficou em segundo lugar com 6.432 votos.

Akira entrou para a política em 1969, em Três Lagoas, onde foi vereador por três mandatos consecutivos, até 1982, quando foi eleito deputado estadual, permanecendo durante sete mandatos na Assembleia Legislativa. Em 2010, pela primeira vez, lançou-se candidato a deputado federal e obteve 49.944 votos, obtendo a primeira suplência do PMDB na Câmara dos Deputados. Em 2013, Akira assumiu a vaga de deputado federal no lugar de Edson Giroto, que se licenciou do cargo para assumir a Secretaria de Obras do Estado.

Após deixar a vida pública depois de 40 anos em cargos eletivos, Akira Otsubo se mudou para Bataguassu, onde passou a residir com a família e tem uma emissora de rádio. Em 2016, assumiu o cargo de vice-prefeito da cidade e agora foi eleito prefeito do município de 23 mil habitantes. (Ana