COVID-19 Álcool em gel desaparece das prateleiras e farmácias limitam compra Produto está em falta na maioria das farmácias de Três Lagoas

16 MAR 2020 - 09h:30 Por Tatiane Simon

Embalagens de álcool em gel tornaram-se verdadeiros artigos de luxo em Três Lagoas desde a notificação de três casos suspeitos do novo coronavírus. As três ocorrências foram descartadas através de exames laboratoriais. Farmácias da cidade registram, desde a semana passada, uma corrida pela compra do produto.

A reportagem entrou em contato com cinco estalebelecimentos comerciais e apenas duas informaram ainda possuir as últimas unidades de álcool em gel. Apesar da oferta, há limite de compras por cliente. Em uma das farmácias só há o álcool em gel mini, de 30 ml, e o consumidor só pode comprar no máximo duas unidades. Em outro local, o limite de compra é até cinco unidades por cliente.

A expectativa dos comerciantes é que o produto seja reposto a partir de quarta-feira (18). Há previsão de aumento no valor final, repassado para o cliente. "Estamos com dificuldade com os fornecedores. As fábricas estão atrasando e somos impactados no final. Com isso, acreditamos em um reajuste para o próximo lote", declarou uma balconista.