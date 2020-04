CUIDADO! Álcool em gel pode causar queimadura e incêndio, alerta Corpo de Bombeiros Militares alertam sobre cuidados ao utilizar álcool na limpeza das mãos

24 ABR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o álcool em gel tem sido um forte aliado na higienização das mãos e também de objetos e superfícies. Além deste tipo, o uso do álcool em líquido 70% também aumentou significativamente. Mas apesar de ser importante no combate, o produto pode causar queimaduras e incêndios, segundo um alerta feito Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

O álcool tanto em gel quanto líquido podem causar acidentes domésticos. A corporação ressalta que esses produtos são eficazes na limpeza das mãos, mas devem ser utilizados com cuidado, pois são altamente inflamáveis, correndo o risco de queimaduras e incêndios.

Os militares alertam que dentro de casa, o ideal é higienizar as mãos com água e sabão.

Outro alerta é em relação ao armazenamento do álcool. Importante mantê-lo longe de fontes de calor e do alcance de crianças. Preferencialmente, em locais limpos, secos e arejados. Em caso de emergência, Ligue 193.