TRêS LAGOAS Alegando redução de gastos, prefeitura diminui dias de Carnaval Em Três Lagoas, bailes terão apenas três dias e não haverá desfile das escolas de samba

5 FEV 2020 - 10h:43 Por Ana Cristina Santos

Tradicionalmente, os bailes de Carnaval acontecem durante os cinco dias. Em Três Lagoas, no entanto, os bailes populares vão ocorrer em três dias. A diminuição de dois dias, segundo a prefeitura, visa reduzir gastos.

A festa popular em Três Lagoas acontecerá de 22 a 24 de fevereiro no pátio da antiga Noroeste do Brasil, área central da cidade.

À noite, os bailes terão início às 21h e vão até às 3h. Neste ano haverá apenas uma matinês, que será no domingo (23). Neste ano, também não haverá desfile das escolas de samba.

“O prefeito Angelo Guerreiro optou por fazermos apenas três dias de festa, para que possamos reduzir custos, mas será uma festa linda como sempre fizemos e teremos muita diversão com as bandas que em breve serão anunciadas”, declarou o diretor de Cultura, Rodrigo Fernandes.

Ainda de acordo com a administração municipal, o governo do Estado apoiou o Carnaval de Três Lagoas com tenda, som de grande porte, geradores e grades. Segundo a prefeitura, isso representa 80% da estrutura do evento.