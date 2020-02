TRêS LAGOAS Além de jacarés e capivaras, agora Lagoa Maior tem tamanduá Animal um pouco desconhecido no local foi visto na pista de caminhada

7 FEV 2020 - 06h:14 Por Ana Cristina Santos

Não é novidade que a Lagoa Maior de Três Lagoas chama a atenção por sua beleza. Mas, os animais que habitam o local são atrativos a mais para quem frequenta um dos principais cartões-postais da cidade.

Não é de hoje que capivaras e jacarés vivem no local, próximo da região central da cidade e dos bairros Interlagos, Bela Vista e Santa Luzia.

Mas, nesta semana, um animal um pouco desconhecido no local foi encontrado na pista de caminhada. Um tamanduá foi fotografado pelo secretário de Infraestrutura do Município, Adriano Barreto.

Pela fotografia, o bicho aparenta ser adulto e da espécie bandeira, com ao menos um metro e meio de comprimento.

Há cerca de três anos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Três Lagoas faze o controle de animais na Lagoa. Ao menos seis jacarés da espécie papo-amarelo já foram levados para uma área de reserva da empresa Cesp, em Brasilândia. No ano passado, sessenta capivaras foram remanejadas para o Parque do Pombo, a cerca de 40 quilômetros do perímetro urbano de Três Lagoas. Neste ano, o manejo das capivaras deve continuar, segundo a pasta.

As araras e mais de uma centena de espécies de pássaros também são atrativos da Lagoa Maior.