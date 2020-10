DOENÇAS RESPIRATÓRIAS Além do corona, seis vírus circulam em MS A população precisa ficar atenta aos vírus que estão circulando no Estado

17 OUT 2020 - 08h:00 Por Redação

Além do coronavírus, outros seis vírus respiratórios estão em circulação em Mato Grosso do Sul, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde. De janeiro até agora, foram registrados 101 casos de adenovírus, que normalmente se apresenta como um resfriado comum podendo evoluir para bronquite e pneumonia.

Outro vírus registrado com 107 casos notificados é metapneumovírus, que é comumente um resfriado, mas que pode evoluir para um quadro mais grave em pacientes menores de 6 meses de idade, idosos, imunocomprometidos, ou com doenças cardiopulmonares já existentes. O vírus sincicial respiratório é outro da lista com 110 ocorrências. Ele é uma das principais causas de infecções das vias respiratórias e pulmões em recém-nascidos e crianças pequenas.

Além dos três, outros três tipos de parainfluenza, do subtipo 1, 2 e 3 foram observados 258 vezes neste ano. A parainfluenza tipo 1 é uma causa frequente de bronquite em crianças. A parainfluenza tipo 2, que é tipicamente menos grave. Já o vírus da parainfluenza tipo 3 pode causar pneumonia e bronquiolite.