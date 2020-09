ALERTA Altas temperaturas em Três Lagoas geram risco de câncer de pele Inverno tem sido seco e quente na cidade, superando até mesmo o Verão

15 SET 2020 - 14h:30 Por Kelly Martins

Ainda estamos no Inverno, mas a alta temperatura em Três Lagoas nos faz esquecer rapidinho dessa estação. Que calor! Essa é uma das frases que mais se ouve entre os moradores pelas ruas, durante o mês de setembro. E com razão. Os termômetros já registraram 41°C com sensação térmica de 50°C.

Não há pele que aguente. O problema é quanto aos perigos que o sol pode causar e colocar a saúde em risco. A irradiação solar nesse período pode levar ao câncer de pele, segundo especialistas. Na cidade, tem muita gente usando protetores nos braços, boné, sombrinha e, claro, não pode faltar o protetor solar.

Confira a reportagem abaixo: