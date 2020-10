PREVISÃO DO TEMPO Altas temperaturas permanecem em Três Lagoas Previsão de chuva somente para domingo (11)

7 OUT 2020 - 07h:29 Por Caroline Vicente

Três Lagoas continua com mais um dia quente e de altas temperaturas. A umidade relativa do ar segue abaixo do índice, as informações são do CPTEC (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos). De acordo com o CPTEC, a previsão é que a chuva chegue na cidade domingo (11).

Para essa quarta-feira (7), a previsão é de céu claro com poucas nuvens, mínima de 21° e máxima de 41°.