EDUCAÇÃO Alunos cadastrados recebem kits alimentação e hortifruti Secretaria de Educação iniciou 5ª fase do programa, em Três Lagoas

16 SET 2020 - 14h:19 Por Kelly Martins

Mais de 11 mil kits de alimentação e hortfruti serão entregues pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) aos alunos da rede municipal de ensino de Três Lagoas. Atualmente, 4.500 estudantes, cuja família recebe o benefício do Bolsa Família e 6.750 alunos que preencheram cadastros nas unidades, recebem o kit distribuídos mensalmente.



Segundo a secretária de Educação e Cultura, Heliety Antiqueira, a entrega do kit alimentação escolar ocorrerá até o dia 18 de setembro às famílias dos alunos cadastrados. Todas as unidades coordenam as entregas com horários agendados para não haver aglomeração seguindo as recomendações das autoridades em Saúde e decretos municipais em relação à Covid-19.

Confira a reportagem abaixo: