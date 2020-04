TRêS LAGOAS Alunos da Rede Municipal têm férias antecipadas para maio Prefeitura de Três Lagoas seguiu mesma decisão do governo do Estado

30 ABR 2020 - 05h:45 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas também antecipou as férias de julho dos alunos da Rede Municipal de Ensino para maio, seguindo a mesma decisão do governo do Estado.

As férias serão antecipadas devido às medidas de prevenção ao Coronavírus. As férias serão de 4 a 18 de maio.

Os alunos das escolas municipais de Três Lagoas estão sem aula desde 16 de março, quando as atividades nas escolas municipais e centros de e3ducação infantil foram suspensas devido a pandemia do Coronavírus.

Nesse período, as aulas acontecem de maneira remota, online e com material impresso.

A Rede Municipal de Ensino tem 16.700 alunos . Após o recesso escolar, a prefeitura e Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 vão analisar a possibilidade do fim ou prorrogação da suspensão das aulas.

A mesma analise será feita pelo governo do Estado, que não descarta a possibilidade das aulas continuarem remota.