ANO LETIVO Alunos das escolas estaduais ainda não receberam uniformes e kits Em Três Lagoas, materiais não chegaram em nenhuma escola

27 FEV 2020 - 12h:38 Por Ana Cristina Santos

Os alunos das escolas estaduais de Três Lagoas ainda não receberam os uniformes e os kits escolares, previstos para serem entregues no início do ano letivo, que começou dia 19 de fevereiro.

Os estudantes das escolas estaduais de Campo Grande já receberam. Em Três Lagoas, o material não chegou em nenhum escola. Algumas unidades da cidade enfrentam ainda com a falta de servidores para alguns setores, por exemplo.

A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Educação do Estado informou ao JPNews que, o governo estadual iniciou o cronograma de entrega, e que até março, as escolas de Três Lagoas e demais municípios que não receberam, devem contar com os kits e uniformes.