TRêS LAGOAS Alunos do IFMS podem se inscrever para receber kit alimentação

22 JUL 2020 - 14h:00 Por Ana Cristina Santos

Em meio à pandemia provocada pelo novo Coronavírus, os dez campi do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) estão entregando aos estudantes kits de alimentação escolar.

Em Três Lagoas, 280 alunos do IFMS têm direito ao kit, no entanto, apenas 50 se inscreveram para receber o benefício.

Podem se inscrever estudantes dos cursos técnicos integrados e da modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja) dos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Terão prioridade aqueles em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional.

As inscrições podem ser feitas até 6 de agosto, na página do candidato da central de seleção do IFMS.